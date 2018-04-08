Порошенко поздравил с Пасхой и напомнил про армию и миротворцев

8 апреля, 2018, 09:52

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и напомнил слова Христа о мире и миротворцах

"Чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед нашей страной, следует обеспечить мир - внутри страны, на внешних границах. "Мир вам", - так говорил Спаситель. А еще – "Блаженны миротворцы, ибо они сыновьями Божьими назовутся", - отметил глава государства, сообщает пресс-служба президента.

Он добавил, что обеспечить мир "совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и на покой людям".

"Посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не вселяют веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Как и уверенность в том, что мы обязательно победим", - отметил Порошенко.

Глава государства добавил, что "воскресение – это победа жизни над смертью, правды над ложью, света над тьмой, победа добра над злом".

"Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, что ее вызвала российская агрессия. Нынешняя Пасха – это особый день, потому что вместе с ним приходит понемногу и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", - подытожил он.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман отметил, что праздник Пасхи символизирует очищение от недостойных помыслов, объединяет в стремлении жить лучше, совершать важные поступки".

"Ежегодно наша страна неустанно меняется, и Пасха вдохновляет всех нас на новые свершения. ... Забота о ближнем, внимание к человеку – те принципы, на которых стоит современная европейская страна. Упорный труд, вера в собственные силы, преданность поставленной цели, единство и сплоченность дают возможность реализовать такое государство", - отметил Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.