Под Киевом бывшая теща стреляла в легендарного вратаря

8 апреля, 2018, 21:32

В воскресенье, 8 апреля 2018 года, экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский чуть не погиб при встрече с бывшей тещей

Женщина сделала в экс-футболиста три выстрела из пистолета, сообщил Шовковский на своей странице в Facebook.

По словам легендарного футболиста, он приехал к дому своей экс-супруги Ольги Аленовой, чтобы, согласно решению суда, забрать дочь.

Однако в доме ни бывшей жены Шовковского, ни их дочери не оказалось. В то же время на балкон дома вышла экс-теща футболиста, которая начала ругаться и бросать в него камни.

Женщина требовала, чтобы Шовковский покинул двор дома, после чего начала стрелять в него из пистолета.

"Сначала Аленова Любовь Павловна с балкона прицельно бросалась в меня заблаговременно заготовленными камнями, а потом начала стрелять из пистолета! Она произвела 3 выстрела целясь в меня", - написал бывший капитан "Динамо".

В результате инцидента Шовковский не пострадал, но выстрелы напугали жителей соседних домов, которые выбежали на улицу.

Футболист заявил, что у его бывшей тещи есть проблемы с алкоголем, добавив, что женщина даже поднимал руку на его дочь.