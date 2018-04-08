Под Киевом бывшая теща стреляла в легендарного вратаря
Женщина сделала в экс-футболиста три выстрела из пистолета, сообщил Шовковский на своей странице в Facebook.
По словам легендарного футболиста, он приехал к дому своей экс-супруги Ольги Аленовой, чтобы, согласно решению суда, забрать дочь.
Однако в доме ни бывшей жены Шовковского, ни их дочери не оказалось. В то же время на балкон дома вышла экс-теща футболиста, которая начала ругаться и бросать в него камни.
Женщина требовала, чтобы Шовковский покинул двор дома, после чего начала стрелять в него из пистолета.
"Сначала Аленова Любовь Павловна с балкона прицельно бросалась в меня заблаговременно заготовленными камнями, а потом начала стрелять из пистолета! Она произвела 3 выстрела целясь в меня", - написал бывший капитан "Динамо".
В результате инцидента Шовковский не пострадал, но выстрелы напугали жителей соседних домов, которые выбежали на улицу.
Футболист заявил, что у его бывшей тещи есть проблемы с алкоголем, добавив, что женщина даже поднимал руку на его дочь.
- Напомним, ранее под Киевом неизвестные ограбили дом футболиста "Динамо".
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