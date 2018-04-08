Племяннице Скрипаля официально сообщили, что в Британии ее видеть не хотят
Об этом Виктория Скрипач сообщила 8 апреля, пишет "Интерфакс".
"Я получила сообщение, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля якобы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счет (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возвращения", - сообщила Виктория Скрипаль.
Она отметила, что когда была в посольстве, честно призналась, что у нее нет счета с необходимой суммой.
"Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч. При этом когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-либо счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет", - сообщила Скрипаль.
Она добавила, что "все собрала и открыла счет в "Сбербанке", а также получила поручение от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".
- 4 апреля Виктория Скрипаль говорила, что находится в Москве и ждет визу. 6 апреля стало известно, что британская власть в визе ей отказала.
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