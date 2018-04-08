Племяннице Скрипаля официально сообщили, что в Британии ее видеть не хотят

8 апреля, 2018, 11:58

Посольство Великобритании в РФ официально сообщило родственницу Сергея и Юлии Скрипаль Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну

Об этом Виктория Скрипач сообщила 8 апреля, пишет "Интерфакс".

"Я получила сообщение, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля якобы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счет (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возвращения", - сообщила Виктория Скрипаль.

Она отметила, что когда была в посольстве, честно призналась, что у нее нет счета с необходимой суммой.

"Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч. При этом когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-либо счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет", - сообщила Скрипаль.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в "Сбербанке", а также получила поручение от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".