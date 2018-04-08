Перед Пасхой в столице снова горела часовня Московского патриархата, а на юге Украины обокрали церкви этой конфессии

8 апреля, 2018, 20:26

6 апреля 2018 года, примерно в 0:30 был совершен поджог храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в Голосеевском районе Киева

Об этом сообщает информационный отдел церкви Московского патриархата в Украине.

Информацию на своей странице в одной из соцсетей подтвердил ответственный за деятельность этого сооружения, представитель МП Дмитрий Гарчук.

Это уже четвертая попытка поджечь храм УПЦ МП в Киеве в этом году. В ночь на 26 января была попытка поджечь дверь незаконный МАФ МП на территории Национального исторического музея. В ночь с 9 на 10 марта неизвестные с помощью зажигательной смеси подожгли храм Преображения Господня на Оболони, который на самом деле представляет собой деревянную часовню. 14 марта совершен поджог на территории храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", который находится в "Бабьем Яру".

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Кроме того, в ночь с 29 на 30 марта в Мелитополе Запорожской области неизвестные осквернили и ограбили храм во имя Святой Троицы УПЦ МП. Злоумышленники проникли на территорию культового сооружения, говорится на сайте Запорожской епархии, сломав евроокно и демонтировав решетку. Были похищены напрестольное Евангелие, напрестольный и требный кресты, пожертвования.

При этом в ночь на 27 марта был осквернен и взломан храм преподобного Серафима Саровского с. Роксоланы Овидиопольского района Одесской епархии Московского патриархата. Неизвестные проникли в храм через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП.

Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и ризы были брошены на пол и осквернены.

Стоит отметить, что нападения на места религиозных встреч МП в Одесской области в последние годы приобрели регулярный характер.