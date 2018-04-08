Омелян поручил проверить, действительно ли авиакомпания Cham Wings доставляет российских наемников в Сирию
8 апреля, 2018, 17:40
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Госавиаслужбе проверить факты о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - подчеркнул Омелян.
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- Напомним, информагентство Reuters опубликовало расследование, согласно которому основной канал для переброски в Сирию наемников из России - это рейсы из Ростова-на-Дону в Дамаск или Латакию, которые осуществляет частная сирийская авиакомпания Cham Wings.
- В частности, в материале говорится, что за 14 месяцев авиакомпания совершила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.
- Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.
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