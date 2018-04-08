Омелян поручил проверить, действительно ли авиакомпания Cham Wings доставляет российских наемников в Сирию

8 апреля, 2018, 17:40

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Госавиаслужбе проверить факты о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - подчеркнул Омелян.

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