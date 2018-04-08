Оккупанты обыскали мечеть в Джанкойском районе Крыма
Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".
"6 апреля в мечети с. Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении, мол, проводятся "какие-то экстремистские мероприятия". Всех прихожан опросили и провели фотофиксацию. Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - сказано в сообщении.
По информации активистов, около 20 вооруженных людей окружили мечеть и не позволяли никому выйти, пока не допросят всех мусульман.
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Один из очевидцев обыска по имени Иззет-ага сообщил, что российские силовики пришли с проверками якобы из-за жалоб на "экстремистские мероприятия", которые проводятся в мечети.
"После того, как они показали свои удостоверения, прокурор попросила показать документы. Но у нас никто с документами на молитву не пришел. Тогда сотрудник ФСБ достал папку и начал зачитывать фамилии тех, кто ходит на намаз... Я так понял, эту информацию заранее уже собрали", - сказал он.
- По данным на февраль 2018 года, в Крыму уже пропали примерно 20 политически активных крымских татар.
- Кроме того, оккупантами проведено 456 задержаний и 377 допросов.
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