Оккупанты обыскали мечеть в Джанкойском районе Крыма

8 апреля, 2018, 18:02

Федеральная служба безопасности России в пятницу, 6 апреля 2018 года, пришла с обысками в мечеть села Павловка Джанкойского района захваченного россиянами украинского Крыма

Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"6 апреля в мечети с. Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении, мол, проводятся "какие-то экстремистские мероприятия". Всех прихожан опросили и провели фотофиксацию. Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - сказано в сообщении.

По информации активистов, около 20 вооруженных людей окружили мечеть и не позволяли никому выйти, пока не допросят всех мусульман.

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Один из очевидцев обыска по имени Иззет-ага сообщил, что российские силовики пришли с проверками якобы из-за жалоб на "экстремистские мероприятия", которые проводятся в мечети.

"После того, как они показали свои удостоверения, прокурор попросила показать документы. Но у нас никто с документами на молитву не пришел. Тогда сотрудник ФСБ достал папку и начал зачитывать фамилии тех, кто ходит на намаз... Я так понял, эту информацию заранее уже собрали", - сказал он.