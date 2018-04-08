НАБУ начало расследовать строительство жилья "для военных" в Киеве

8 апреля, 2018, 14:58

НАБУ подозревает командование Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и воинской части 195 Центральной базы ГССТ в незаконных действиях во время строительства жилья для военнослужащих

Как сообщают "Наши деньги", НАБУ открыло уголовное производство 14 марта после расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Производство открыто по ч. 5 ст. 191 – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Уголовный кодекс предусматривает наказание за это преступление в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

НАБУ расследует условия выполнения инвестиционного соглашения, которое заключили часть 195 Центральной базы ДССТ и ООО "Фонд девелопмент групп" по строительству жилого комплекса для военнослужащих на ул. Магнитогорская, 5 в Деснянском районе Киева.

Здесь на 8 га, принадлежащих военным, построят 10 домов по 25 этажей. Целый квартал с паркингами, зоной барбекю, спортзалами. В общем появится 4 455 квартир. Из них военные получат 150, то есть 3,3%. Хотя эксперты утверждают, что в этом районе военные должны были получить не менее 10%, отмечают "Наши деньги".

Министр обороны Степан Полторак поставил задачу пересмотреть невыгодное для военных соглашение.

Учредителем ООО "Фонд девелопмент групп" является "Омниа трейдинг лтд" (Соединенное Королевство), а директором – Виктория Гречана.

Она также оформлена в нескольких других строительных фирмах. В частности, одно из таких предприятий - ООО "Фортабуд" - по подобной схеме строит жилой комплекс "Волшебный город". Работы идут под эгидой госкорпорации "Укрбуд", президентом которой был нынешний нардеп из фракции "Воля народа" Максим Микитась.

Проектировщиком строительства на ул. Магнитогорская, 5 является "Укрбуд девелопмент". Микитась в декларации указывал, что является бенефициаром "Укрбуд девелопмент".