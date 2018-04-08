На Одесчине пограничники поймали 4 браконьеров, выловивших более 1 тыс. рыбин

8 апреля, 2018, 18:57

Пограничники оперативно-розыскового подразделения Южного регионального управления и Белгород-Днестровского отряда на одном из водоемов пограничья в Беляевском районе Одесской области обнаружили 4 граждан Украины, которые, несмотря на нерестовые запреты на маломерных плавсредствах с помощью сетей ловили рыбу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и правил использования объектов животного мира. Об этом факте сообщено представителям Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

У злоумышленников также изъяли около 3 км сетей и свыше 1 тыс. рыбин разных пород (преимущественно карась, тарань, сазан). Общий размер убытков, нанесенных государству, составляет около 50 тыс. гривен.

Кроме того, о факте обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), сообщено Национальной полиции Украины.