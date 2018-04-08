На Одесчине пограничники поймали 4 браконьеров, выловивших более 1 тыс. рыбин
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и правил использования объектов животного мира. Об этом факте сообщено представителям Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
У злоумышленников также изъяли около 3 км сетей и свыше 1 тыс. рыбин разных пород (преимущественно карась, тарань, сазан). Общий размер убытков, нанесенных государству, составляет около 50 тыс. гривен.
Кроме того, о факте обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), сообщено Национальной полиции Украины.
- Напомним, летом 2017 года украинец и двое россиян незаконно выловили в Херсонской области 42 тыс. креветок. Ущерб от их действий оценивался в 5,1 млн грн.
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