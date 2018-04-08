Климкин: За атаку в Сирии должны ответить преступники и те, кто их поддерживает
Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. ... Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", - заявил он.
В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.
"Решительно опровергаем эту информацию", - заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, пишет Интерфакс.
Евтушенко добавил, что после освобождения Думы от боевиков РФ готова "немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений" и заявил, что "ряд западных стран" пытается воспрепятствовать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должен нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
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