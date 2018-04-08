Климкин: За атаку в Сирии должны ответить преступники и те, кто их поддерживает

8 апреля, 2018, 12:46

За преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает

Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. ... Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", - заявил он.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

"Решительно опровергаем эту информацию", - заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, пишет Интерфакс.

Евтушенко добавил, что после освобождения Думы от боевиков РФ готова "немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений" и заявил, что "ряд западных стран" пытается воспрепятствовать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.