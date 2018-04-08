Франция требует созвать Совбез ООН из-за химатаки в Сирии
8 апреля, 2018, 22:05
Глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума "крайне тревожными" и призвал к проведению заседания Совбеза ООН, которое может состояться уже завтра, 9 апреля 2018 года
Об этом сообщает Reuters.
Ле Дриан отметил, что Франция решительно осуждает обстрелы города Дума сирийской армией, которые произошли в последние 24 часа.
"Это отвратительное нарушение международного гуманитарного права", - отметил французский министр.
Франция будет работать вместе с союзниками, чтобы выяснить, действительно ли в Думе применяли химоружие, добавил он.
Европейский Союз обнародовал заявление в связи с ситуацией в Сирии.
"Свидетельства говорят в пользу того, что режим (Башара Асада, - ред.) устроил еще одну химатаку", - приводит Reuters цитату из сообщения Евросоюза.
Брюссель также осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к "немедленному ответу".
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