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Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля" за его реакцию на отравление Солсбери

Как сообщает BBC, соответствующее заявление содержится в статье Джонсона в Sunday Times.

Глава британской дипломатии напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к химическому отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации". В частности, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.

"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивую доверие к его пропагандистскому нападению - привлечение политиков с других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - пишет Борис Джонсон.

В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал виновато РФ в этом преступлении. Зато, утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон "сделал себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна".

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. В МИД РФ ответили, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства".

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