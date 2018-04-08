Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"
Как сообщает BBC, соответствующее заявление содержится в статье Джонсона в Sunday Times.
Глава британской дипломатии напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к химическому отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации". В частности, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.
"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивую доверие к его пропагандистскому нападению - привлечение политиков с других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - пишет Борис Джонсон.
В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал виновато РФ в этом преступлении. Зато, утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон "сделал себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна".
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. В МИД РФ ответили, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства".
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