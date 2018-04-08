Боевики на оккупированном Донбассе говорят, что уже наштамповали и выдали 172 тысячи местных "паспортов"
Об этом в эфире телеканала боевиков "Оплот ТВ" заявил "начальник миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса.
По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке - кроме этого и в отделениях "полиции".
Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить уволенные по программам пленных и иностранцы (участники боевого крыла пророссийских групп, действующих на оккупированном Донбассе, - ред.). Эта же норма распространяется и на членов их семей.
Кампания по выдаче "паспортов ДНР" в ОРДО стартовала в марте 2016 года. В России документы, выданные в ОРДЛО, являются действительными до урегулирования ситуации на Донбассе.
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