Женщина-предприниматель из-под Лисичанска шьет спальные наборы для воинов. Ее старшая дочь в армии, а младшая тоже мечтает стать военным
В 2013 году женщина выкупила пустующее помещение и обустроила на 1-м этаже собственный магазин, на 2-м же мечтала сделать теннисный зал для детей, однако война с Россией внесла свои коррективы, передает Еспресо.TV.
Когда предприниматель ездила через блок-посты в Харьков за товаром, то видела, что бойцы нуждаются в теплой одежде. Тогда она установила на 2-м этаже швейную машинку и начала шить матрасы для украинских военных.
"Матрасы большие, широкие. удобные", - горит женщина о своей продукции.
Ее старшая дочь уже 2 года служит в Вооруженных Силах Украины.
Младшая - 11-летняя Дарья - активно помогает военным:
"Я помогаю маме делать матрасы. Сортирую вещи. Иногда могу написать бойцам стихотворение, передать им".
В будущем девочка, как и ее сестра, мечтает стать военным.
"Сейчас я закончу ходить на борьбу. Потом буду поступать на военного... Когда университет и все позаканчиваю, пойду на солдата учиться", - говорит девушка.
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