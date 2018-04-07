За неделю более 150 тыс. украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Со 2 апреля уже свыше 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми самыми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья", - заявила она.
"Кампания по выбору врача началась во всех областях Украины. Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения - на 4 апреля в системе уже было 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Ежедневно присоединяются новые", - подчеркнула Супрун.
"Все мы впервые работаем с такой масштабной задачей, поэтому в некоторых регионах в начале возникли трудности. Так, во Львове и Днепре старт кампании был отложен.
Мы внимательно следим за ходом кампании и помогаем решать локальные вопросы. В пятницу во Львове начали подписывать декларации. В Днепре в ближайшее время заведения также возобновят подписание деклараций", - отметила и.о. министра.
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"Напоминаем, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом. Каждый украинец волен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он не был зарегистрирован", - подчеркнули в МЗ.
"Отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: заведение еще не подключено к электронной системе здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов", - отметила Супрун.
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- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- В результате за первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача.
- По словам и.о. министра здравоохранения, врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.
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