За неделю более 150 тыс. украинцев подписали декларации с врачами, - Супрун

"Со 2 апреля уже свыше 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми самыми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья", - заявила она.

"Кампания по выбору врача началась во всех областях Украины. Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения - на 4 апреля в системе уже было 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Ежедневно присоединяются новые", - подчеркнула Супрун.