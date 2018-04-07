За безопасностью на Пасху будут следить более 2 тысяч силовиков
7 апреля, 2018, 13:14
В Киеве 7-8 апреля для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время празднования Пасхи возле религиозных заведений будут нести службу почти 1700 правоохранителей
Об этом сообщили в столичном главке полиции.
"Богослужения по случаю празднования Пасхи будут проходить в 140 культовых сооружениях... Кроме праздничных богослужений, в столице будут проходить общегородские торжества. В местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене будут усиленно патрулировать наряды полиции", - отмечают правоохранители.
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