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За безопасностью на Пасху будут следить более 2 тысяч силовиков

В Киеве 7-8 апреля для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время празднования Пасхи возле религиозных заведений будут нести службу почти 1700 правоохранителей

Об этом сообщили в столичном главке полиции.

"Богослужения по случаю празднования Пасхи будут проходить в 140 культовых сооружениях... Кроме праздничных богослужений, в столице будут проходить общегородские торжества. В местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене будут усиленно патрулировать наряды полиции", - отмечают правоохранители.

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