Вице-премьера возмутило, что фирма из Ривне продает украшения для пасхальных яиц в виде матрешки

7 апреля, 2018, 17:50

Вице-премьер-министр по евроатлантической ситуации Иванна Климпуш-Цинцадзе в одном из столичных продуктовых магазинов заметила на прилавке наклейки на писанки с изображением русской матрешки

Об увиденном она написала в Facebook.

"Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи - нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать еще не реализованные домашние дела, и тут... цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса ", - написала она.

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Причиной такого явления, отмечает вице-премьер, является "болезнь в головах", которую государство предотвратить "не может".

"Добавляю фото с указанием производителя на обороте. Буду благодарна за советы, какой может быть использован механизм, который не даст возможности таким вещам случаться в дальнейшем", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Как указано на обертке, выпуском этой продукции занимается фирма, зарегистрированная в Ривне.

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