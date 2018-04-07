Вице-премьера возмутило, что фирма из Ривне продает украшения для пасхальных яиц в виде матрешки
Об увиденном она написала в Facebook.
"Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи - нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать еще не реализованные домашние дела, и тут... цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса ", - написала она.
Читайте также: Королева пасхального стола. Топ-8 рецептов вкусных пасок
Причиной такого явления, отмечает вице-премьер, является "болезнь в головах", которую государство предотвратить "не может".
"Добавляю фото с указанием производителя на обороте. Буду благодарна за советы, какой может быть использован механизм, который не даст возможности таким вещам случаться в дальнейшем", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Как указано на обертке, выпуском этой продукции занимается фирма, зарегистрированная в Ривне.
Читайте также: Каждый день - великий. История, обычаи, традиции и приметы Страстной недели
- Напомним, празднование Пасхи состоится в Украине завтра, 8 апреля.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-