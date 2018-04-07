Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Служба спасения 101 получила сообщение о боеприпасах 6 апреля. Пиротехники выехали на место и обнаружили артиллерийский снаряд Д-152 мм, один Д-122 мм, 23 артснаряда Д-76 мм, а также один подрывник. Боеприпасы уничтожили на полигоне.
Кроме того, сообщается, что один артснаряд Д-155 мм обнаружили в лесу на улице Крайней в Деснянском районе Киева.
ГСЧС отмечает, что с начала года на территории Киева нашли и уничтожили 73 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.
Пресс-служба просит в случае обнаружения таких предметов позвонить 101 или 102, огородить место находки и не допускать к нему людей, а также не трогать, не перемещать, не пытаться разбирать и не стучать по взрывоопасному предмету. Радиус разлета осколков в случае взрыва может достигать нескольких сотен метров.
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