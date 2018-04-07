Водитель грузовика в Мюнстере переехал насмерть 3-х человек и покончил с собой

7 апреля, 2018, 20:18

Три человека погибли в городе Мюнстер на западе Германии, после того как грузовик въехал в летнюю площадку одного из ресторанов

Водитель автомобиля убил себя, заявила полиция, не сообщая дополнительных сведений, передает ВВС.

Сейчас правоохранители не ищут других подозреваемых.

Ранены около 30 человек.

Умышленный наезд произошел днем ​​в субботу, 7 апреля 2018 года, вблизи расположенной в исторической части города статуи Kiepenkerl (статуи средневекового уличного торговца овощами). В этом месте всегда много туристов и местных отдыхающих, поскольку там расположены летние террасы ресторанов.

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Также полицейские отмечают, что обнаружили в фургоне водителя-убийцы "подозрительный предмет", но не уточняют о чем идет речь.

В полиции также сообщили, что проверяют информацию о двух мужчинах, которые якобы выпрыгнули из микроавтобуса перед наездом. По словам пресс-секретаря полиции, 6 травмированных находятся в критическом состоянии, передает DW.

сюжет CNN