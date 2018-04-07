Водитель грузовика в Мюнстере переехал насмерть 3-х человек и покончил с собой
Водитель автомобиля убил себя, заявила полиция, не сообщая дополнительных сведений, передает ВВС.
Сейчас правоохранители не ищут других подозреваемых.
Ранены около 30 человек.
Умышленный наезд произошел днем в субботу, 7 апреля 2018 года, вблизи расположенной в исторической части города статуи Kiepenkerl (статуи средневекового уличного торговца овощами). В этом месте всегда много туристов и местных отдыхающих, поскольку там расположены летние террасы ресторанов.
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Также полицейские отмечают, что обнаружили в фургоне водителя-убийцы "подозрительный предмет", но не уточняют о чем идет речь.
В полиции также сообщили, что проверяют информацию о двух мужчинах, которые якобы выпрыгнули из микроавтобуса перед наездом. По словам пресс-секретаря полиции, 6 травмированных находятся в критическом состоянии, передает DW.
сюжет CNN
- Напомним, что в декабре 2016 года грузовик въехал в толпу на Рождественском рынке в Берлине. Тогда погибли 12 человек.
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