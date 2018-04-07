Власенко рассказал о своей работе на компанию Пинчука и Ахметова

7 апреля, 2018, 16:11

Для народного депутата, адвоката Сергея Власенко, представительство в суде интересов 2-х крупнейших украинских олигархов по делу "Криворожстали" было "обычной работой"

Об этом он заявил в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

В ответ на вопрос "Вы не жалеете, что работали на этих олигархов?" он ответил следующее:

"Нет. Мы работали не на олигархов, а на нашего клиента, который тогда назывался "Индустриальный союз". Это юридическое лицо, бенефециарами которого действительно являются названные Вами лица. Это была наша работа. Мы ее делали. Я был тогда чист, я не был тогда политиком. Я занимался юридической работой".

Также он добавил, что когда он работал адвокатом, то "представлял достаточно большое количество людей в этой стране" и "выступал против большого количества людей в этой стране".

"Это была обычная работа в тот момент. Юридическая, а не политическая", - отметил Власенко.