Власенко рассказал о своей работе на компанию Пинчука и Ахметова
Об этом он заявил в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
В ответ на вопрос "Вы не жалеете, что работали на этих олигархов?" он ответил следующее:
"Нет. Мы работали не на олигархов, а на нашего клиента, который тогда назывался "Индустриальный союз". Это юридическое лицо, бенефециарами которого действительно являются названные Вами лица. Это была наша работа. Мы ее делали. Я был тогда чист, я не был тогда политиком. Я занимался юридической работой".
Также он добавил, что когда он работал адвокатом, то "представлял достаточно большое количество людей в этой стране" и "выступал против большого количества людей в этой стране".
"Это была обычная работа в тот момент. Юридическая, а не политическая", - отметил Власенко.
- Сергей Власено сейчас входит в парламентскую фракцию "Батькивщины".
- Он был одним из защитников Оранжевой революции и представлял в суде интересы Юлии Тимошенко, а также некоторое время работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.
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