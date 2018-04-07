 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Власенко рассказал о своей работе на компанию Пинчука и Ахметова


фото: ukrinform.com
Для народного депутата, адвоката Сергея Власенко, представительство в суде интересов 2-х крупнейших украинских олигархов по делу "Криворожстали" было "обычной работой"

Об этом он заявил в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

В ответ на вопрос "Вы не жалеете, что работали на этих олигархов?" он ответил следующее:

"Нет. Мы работали не на олигархов, а на нашего клиента, который тогда назывался "Индустриальный союз". Это юридическое лицо, бенефециарами которого действительно являются названные Вами лица. Это была наша работа. Мы ее делали. Я был тогда чист, я не был тогда политиком. Я занимался юридической работой".

Также он добавил, что когда он работал адвокатом, то "представлял достаточно большое количество людей в этой стране" и "выступал против большого количества людей в этой стране".

"Это была обычная работа в тот момент. Юридическая, а не политическая", - отметил Власенко.

  • Сергей Власено сейчас входит в парламентскую фракцию "Батькивщины".
  • Он был одним из защитников Оранжевой революции и представлял в суде интересы Юлии Тимошенко, а также некоторое время работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2018 суббота

больше новостей

7 апреля, 2018 суббота

6 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать