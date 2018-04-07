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Власенко назвал то, за что он благодарен Авакову

Благодаря действующему министру внутренних дел Арсену Авакову в конце 2013 - начале 2014 гг. были спасены жизни многих тогдашних оппозиционеров

Об этом народный депутат Сергей Власенко ("Батькивщина") рассказал в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"В той ситуации ноября 2013 - февраля 2014 гг., когда было обострение атаки против меня, когда дела против меня рассматривались в судах, когда были реальные угрозы физического уничтожения, или избиения с целью увечья, то тогда Арсен Борисович реально помогал лично. И сделал много, чтобы мы избежали каких-то трагических решений... И поэтому я и по-человечески, и как мужчина никогда этого не забуду, хотя на сегодня мы - политические оппоненты", - отметил Власенко.

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