В Запорожской области Нацполиция схватила рэкетиров, которые похитили женщину и требовали от нее 200 тыс. грн

7 апреля, 2018, 18:31

6 апреля 2018 года полицейские задержали вооруженных членов организованной преступной группировки, которые незаконно лишили свободы гражданку 1988 года рождения и требовали от нее 200 тысяч гривен

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, ведется следствие, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Работники Управления уголовного розыска совместно со спецподразделением КОРД Главного Управления Национальной полиции в Запорожской области задержали трех членов организованной преступной группировки "Сокировские".

Установлено, что задержанные граждане незаконно лишили свободы жительницу Запорожья 1988 года рождения и потребовали от нее 200 тысяч гривен несуществующего долга.

В ходе задержания полицейские обнаружили и изъяли:

- автомобиль Фольксваген Passat-СС;

- денежные средства в сумме 5 тыс. гривен;

- стартовый пистолет, калибра 9мм, с признаками переделки;

- самозарядный карабин "Сайга" калибра 10,25 мм;

- пистолет "Вий" калибра 9 мм.;

- гранату "Ф1" с запалом УЗРГМ.

Изъятое оружие и боеприпасы сотрудники взрывотехнического Управления полиции Запорожской области направили на экспертизу.

В настоящее время двое злоумышленников, 1994 и 1997 годов рождения, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полицейскими осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление их причастности к совершению аналогичных преступлений.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.