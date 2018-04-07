В Запорожской области Нацполиция схватила рэкетиров, которые похитили женщину и требовали от нее 200 тыс. грн
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, ведется следствие, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Работники Управления уголовного розыска совместно со спецподразделением КОРД Главного Управления Национальной полиции в Запорожской области задержали трех членов организованной преступной группировки "Сокировские".
Установлено, что задержанные граждане незаконно лишили свободы жительницу Запорожья 1988 года рождения и потребовали от нее 200 тысяч гривен несуществующего долга.
В ходе задержания полицейские обнаружили и изъяли:
- автомобиль Фольксваген Passat-СС;
- денежные средства в сумме 5 тыс. гривен;
- стартовый пистолет, калибра 9мм, с признаками переделки;
- самозарядный карабин "Сайга" калибра 10,25 мм;
- пистолет "Вий" калибра 9 мм.;
- гранату "Ф1" с запалом УЗРГМ.
Изъятое оружие и боеприпасы сотрудники взрывотехнического Управления полиции Запорожской области направили на экспертизу.
В настоящее время двое злоумышленников, 1994 и 1997 годов рождения, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Полицейскими осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление их причастности к совершению аналогичных преступлений.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.
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