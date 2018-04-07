В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

7 апреля, 2018, 17:30

Освященный огонь, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Это произошло в субботу, 7 апреля 2018 года, в 14:17 по Киевскому времени, сообщает РИСУ.

Перед его схождением патриарх Феофил III вместе с духовенством, которое его сопровождало, трижды Крестным ходом обошел Кувуклию.

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"Огонь появился, как и в предыдущие годы, в Кувуклии - часовне внутри храма Гроба Господня, над каменным ложем, на котором покоилось в Великую субботу погребенное Тело Христа. Именно там по вековому ритуалу молится о схождении огня православный патриарх", - говорится в сообщении.

Как только ежегодно ожидаемое в канун Пасхи "чудо" произошло, патриарх Иерусалимский передал огонь столпившимся у Кувуклии верующим.

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О происхождении Благодатного огня, который еще называли "святым", в православном мире существуют различные версии.

О том, что "Благодатный огонь" зажигается от масляной лампады заявил также один из настоятелей Храма Гроба Господня в Иерусалиме, представляющий Армянскую церковь - Самуил Агоян. Об этом он сказал в интервью израильскому телевидению, чем вызвал скандал среди слушателей.