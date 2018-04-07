В течение суток зафиксировано 42 обстрела, 2 военных ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкиному, а из минометов калибра 82 мм – вблизи Песков", – говорится в отчете.
Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки.
Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по укреплениям ВСУ неподалеку Талаковки и Гнутового.
Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты "Бутовка", Песков и Каменки, а снайперский огонь велся вблизи Широкиного.
"На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорных пунктам вблизи Луганского", – отметили в штабе.
Кроме этого, 120 мм минометы оккупанты применили по защитникам н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы – по оборонцах Троицкого.
Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по позициям сил АТО в районе н.п. Новолуганское.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-