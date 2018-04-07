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В оккупированном Севастополе горела многоэтажка

В захваченном российской армией Севастополе произошел пожар в многоэтажном доме по улице Горпищенко

Об этом со ссылкой на временную оккупационную администрацию сообщает крымско-татарское информагентство QHA.

В незаконно действующем на полуострове представительстве российского "МЧС", в частности, отметили, что из многоэтажки эвакуировали 10 человек, 2 из них - дети. Пожар произошел в квартире на 6-м этаже.

В результате пожара никто из жильцов не пострадал.

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