В Хмельницком произошел учебный "пожар" в областной больнице
7 апреля, 2018, 15:09
В городе Хмельницкий спасатели провели учения по тушению пожара в построенном из дерева 2-м корпусе областной больницы
Об этом передает Еспресо.TV.
"Загорелось в палате на втором этаже", - такова легенда учений, которые провели спасатели вместе с медиками.
Сложность тренировок заключалась в том, что в заведении полно пациентов. Для них организовали транспортировку в другие больницы.
"Мы хотели убедиться в том, что персонал больницы знает свои функциональные обязанности во время ликвидации пожара", - отметил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Петр Сибига.
- 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Это связано с пожаром в торговом центре в российском Кемерово, где погибло более 60 человек.
- ГСЧС намерен проверить 38 361 место массового скопления людей.
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