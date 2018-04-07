В Хмельницком произошел учебный "пожар" в областной больнице

7 апреля, 2018, 15:09

В городе Хмельницкий спасатели провели учения по тушению пожара в построенном из дерева 2-м корпусе областной больницы

Об этом передает Еспресо.TV.

"Загорелось в палате на втором этаже", - такова легенда учений, которые провели спасатели вместе с медиками.

Сложность тренировок заключалась в том, что в заведении полно пациентов. Для них организовали транспортировку в другие больницы.

"Мы хотели убедиться в том, что персонал больницы знает свои функциональные обязанности во время ликвидации пожара", - отметил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Петр Сибига.