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В Канаде попал в ДТП автобус молодежной сборной по хоккею, 14 погибших

В Канаде столкнулись автобус молодежной хоккейной команды и трейлер. Во время столкновения погибло не менее 14 человек

Об этом сообщает CNN со ссылкой на канадских правоохранителей.

Члены хоккейной команды Гумбольдт Бронкос направлялись в город Нипавин, провинция Саскачеван. Случай произошел к северу от Тисдейла, Саскачеван.

Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включительно с водителем.

Четырнадцать других пассажиров в результате аварии получили ранения и были доставлены в больницу. Трое из них находились в критическом состоянии.

"Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья Бронкос в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей", – заявил глава команды Кевин Гарринг.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования жертвам ДТП.

Сейчас личности погибших неизвестны. Правоохранители не подтвердили, есть жертвы игроками или тренерами.

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