В Канаде попал в ДТП автобус молодежной сборной по хоккею, 14 погибших
Об этом сообщает CNN со ссылкой на канадских правоохранителей.
Члены хоккейной команды Гумбольдт Бронкос направлялись в город Нипавин, провинция Саскачеван. Случай произошел к северу от Тисдейла, Саскачеван.
Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включительно с водителем.
Четырнадцать других пассажиров в результате аварии получили ранения и были доставлены в больницу. Трое из них находились в критическом состоянии.
"Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья Бронкос в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей", – заявил глава команды Кевин Гарринг.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования жертвам ДТП.
I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.
Сейчас личности погибших неизвестны. Правоохранители не подтвердили, есть жертвы игроками или тренерами.
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