В Facebook анонсировали меры для борьбы с вмешательством в выборы
В своем заявлении Цукерберг отметил, что после обнаружения вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Facebook ввел новые инструменты защиты, которые помогли удалить десятки тысяч фейковых аккаунтов и компания планирует сделать еще два больших шага".
Теперь каждый рекламодатель, который хочет размещать политические объявления, должен быть верифицированным. Кроме того, соцсеть введет верификацию модераторов больших страниц.
"Эти шаги сами по себе не помешают всем, кто пытается играть с системой, но сделает гораздо тяжелее то, что россияне сделали во время выборов 2016 года, используя фальшивые аккаунты и страницы", - отметил Цукерберг.
"Теперь рекламодатели должны подтвердить свою личность и месторасположение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят размещать политические объявления. Мы также обозначим их и рекламодатели вынуждены будут показать, кто оплатил объявление. Мы вводим это в США и распространим в остальном мире в следующие несколько месяцев", – заявил основатель Facebook.
Предполагается, что использование этого сервиса станет возможным летом.
Вторым "большим шагом" станет верификация модераторов больших страниц, что усложнит модерацию страниц с помощью фейковых аккаунтов или распространение таким образом дезинформации или противоречивого контента, отметил Цукерберг.
Он добавил, что также создается архив для поиска старых политических объявлений.
"Один из моих главных приоритетов на 2018 год - поддерживать положительный дискурс и предотвращать вмешательство в выборы, которые пройдут в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах", - отметил Цукерберг.
Также он отметил, что компания планирует нанять "тысячи людей" для запуска указанных сервисов и "полна решимости" ввести новые инструменты до выборов 2018 года.
Отметим, в ноябре 2018 года в США состоятся выборы губернаторов и конгрессменов.
Ранее Цукерберг сообщил, что Facebook заблокировал более 270 страниц, которые руководствовались с российского "Агентства исследований интернета" (IRA), что использовались для манипуляций общественным мнением в самой России и соседних странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных
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