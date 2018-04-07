В Facebook анонсировали меры для борьбы с вмешательством в выборы

7 апреля, 2018, 10:56

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о новых инструментах, которые введут в соцсети для борьбы с вмешательством в выборы

В своем заявлении Цукерберг отметил, что после обнаружения вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Facebook ввел новые инструменты защиты, которые помогли удалить десятки тысяч фейковых аккаунтов и компания планирует сделать еще два больших шага".

Теперь каждый рекламодатель, который хочет размещать политические объявления, должен быть верифицированным. Кроме того, соцсеть введет верификацию модераторов больших страниц.

"Эти шаги сами по себе не помешают всем, кто пытается играть с системой, но сделает гораздо тяжелее то, что россияне сделали во время выборов 2016 года, используя фальшивые аккаунты и страницы", - отметил Цукерберг.

"Теперь рекламодатели должны подтвердить свою личность и месторасположение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят размещать политические объявления. Мы также обозначим их и рекламодатели вынуждены будут показать, кто оплатил объявление. Мы вводим это в США и распространим в остальном мире в следующие несколько месяцев", – заявил основатель Facebook.

Предполагается, что использование этого сервиса станет возможным летом.

Вторым "большим шагом" станет верификация модераторов больших страниц, что усложнит модерацию страниц с помощью фейковых аккаунтов или распространение таким образом дезинформации или противоречивого контента, отметил Цукерберг.

Он добавил, что также создается архив для поиска старых политических объявлений.

"Один из моих главных приоритетов на 2018 год - поддерживать положительный дискурс и предотвращать вмешательство в выборы, которые пройдут в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах", - отметил Цукерберг.

Также он отметил, что компания планирует нанять "тысячи людей" для запуска указанных сервисов и "полна решимости" ввести новые инструменты до выборов 2018 года.

Отметим, в ноябре 2018 года в США состоятся выборы губернаторов и конгрессменов.

Ранее Цукерберг сообщил, что Facebook заблокировал более 270 страниц, которые руководствовались с российского "Агентства исследований интернета" (IRA), что использовались для манипуляций общественным мнением в самой России и соседних странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

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