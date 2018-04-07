Украинские военные обнаружили вражеский беспилотник со взрывчаткой

7 апреля, 2018, 14:58

Вчера, 6 апреля, недалеко от позиций украинских военных были обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата боевиков, начиненного взрывчаткой

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно данных оценки местности и положения летательного аппарата украинскими военными было установлено, что дрон двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое (Донецкая область), но не достиг пункта назначения и упал в поле.

Летательный аппарат содержал заряд пластичного взрывчатого вещества весом не менее одного килограмма. При падении взрывчатка не сдетонировала.

"Беспилотный летательный аппарат произведенный кустарным способом. Очевидно, чтобы избежать возможности его идентификации. БЛА собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом ", - отмечается в сообщении.

По предварительным оценкам специалистов, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели предварительно введенными координатами и выполнял полет в автоматическом режиме.

Сейчас беспилотник готовят к передаче работникам Национальной полиции для проведения расследования. В подобном случае может быть открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

"Факт применения противником БЛА является циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству Украины территории террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период проведения Пасхальных праздников, обвинив в теракте Вооруженные Силы Украины ", - заявляют в пресс-службе штаба АТО.