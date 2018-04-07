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У меня только 1-комн. квартира и 15 соток огорода, - Кива

Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива считает, что общественно-политические деятели и борцы со взяточничеством должны подавать пример в декларировании своего имущества

По его словам, он ежегодно декларирует свои доходы, хоть и не находится на государственной службе, рассказал политик в субботу, 7 апреля 2018 года, в эфире Еспресо.TV.

"Я считаю, что все те, кто ставит себя на такой участок, как волонтеры или борцы с коррупцией, они должны добровольно подавать декларации. Если тебе нечего скрывать, твоя совесть чиста перед обществом, то, почему нет? Скажите, пожалуйста", - отметил политик.

При этом сам он каждый год подает декларацию, в которой, правда, "ничего не изменилось":

"Мне нечего скрывать. У меня 1-комнатная квартира на Харьковском массиве и 15 соток земельного участка в Полтавской области, там где я родился. Я очень люблю свой огород, что-то свое... выращиваю там и картофель, и огурцы, и помидоры. Я же украинец, а какой украинец без своего куска земли?"

 

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