У Лаврова грозят "жестким ответом" на новые санкции США

7 апреля, 2018, 10:34

В министерстве иностранных дел России пообещали жестко ответить на новые санкции США

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Разумеется, мы не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы порекомендовать Вашингтону быстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций" - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что "никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса".

"Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", - говорится в заявлении.

Москва заявляет, что "непрерывным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции".