У Лаврова грозят "жестким ответом" на новые санкции США
Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
"Разумеется, мы не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы порекомендовать Вашингтону быстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций" - подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что "никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса".
"Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", - говорится в заявлении.
Москва заявляет, что "непрерывным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции".
- Напомним, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.
- В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и глава совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.
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