Трамп начал подготовку к возможному допросу у Мюллера, - CNN
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
По информации телеканала, подготовка в Белом доме к ответам Трампа на вопрос Мюллера "находится на начальном этапе". Советники и юрисконсульты инструктируют президента по темам, которые могут заинтересовать спецпрокурора во время допроса.
Подчеркивается, что официально глава Администрации еще не согласился на интервью с Мюллером. Но такая предварительная подготовка свидетельствует о том, что Трамп и его команда открыты для собеседования.
Ранее сообщалось, что адвокаты главы Белого дома пытаются договориться о сделке со спецпрокурором: показания в обмен на скорое прекращение следствия.
Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 с целью способствовать Дональду Трампу.
В конце декабря 2017 года в интервью New York Times Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера.
Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.
Президент регулярно критиковал Мюллера за заявления о вмешательстве России в выборы в США или иные связи с его кампанией, называя это "охотой на ведьм".
- Недавно в США вынесли первый приговор в деле вмешательства России в президентские выборы.
- А ранее СМИ сообщали, что экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб обладает секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может навредить ему, учитывая расследование о связи Трампа по РФ.
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