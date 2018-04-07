Telegram "прописался" в Великобритании

7 апреля, 2018, 14:38

Компания Open Network Telegram, созданная Павлом Дуровым, числится в реестре фирм британского правительства

Об этом сообщают "РИА Новости".

В документах говорится о том, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля в Лондоне.

Ее офис располагается на Ватерлоо-роуд, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.