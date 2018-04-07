Telegram "прописался" в Великобритании
7 апреля, 2018, 14:38
Компания Open Network Telegram, созданная Павлом Дуровым, числится в реестре фирм британского правительства
Об этом сообщают "РИА Новости".
В документах говорится о том, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля в Лондоне.
Ее офис располагается на Ватерлоо-роуд, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.
- 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
- После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если за 15 дней мессенджер не выполнит распоряжения, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки.
- Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки в России.
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