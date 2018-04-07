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Состояние Дерипаски сократилось на миллиард долларов после введения санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска, который попал в список новых персональных санкций США, потерял за несколько часов 1,2 миллиарда долларов

Согласно рейтингу самых богатых людей планеты по версии Forbes, который работает в реальном времени, по состоянию на 0:12 по киевскому времени 7 апреля состояние Дерипаски оценивается в $5,1 млрд.

Издание отмечает, что причиной стало резкое падение акций En+ на Лондонской бирже на 20% - до $9,6 за акцию.

  • Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семерых российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
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