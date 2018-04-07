Состояние Дерипаски сократилось на миллиард долларов после введения санкций

7 апреля, 2018, 08:56

Российский миллиардер Олег Дерипаска, который попал в список новых персональных санкций США, потерял за несколько часов 1,2 миллиарда долларов

Согласно рейтингу самых богатых людей планеты по версии Forbes, который работает в реальном времени, по состоянию на 0:12 по киевскому времени 7 апреля состояние Дерипаски оценивается в $5,1 млрд.

Издание отмечает, что причиной стало резкое падение акций En+ на Лондонской бирже на 20% - до $9,6 за акцию.