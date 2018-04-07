С начала "перемирия" боевики стреляли более 230 раз, - штаб

7 апреля, 2018, 12:12

С начала "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта, боевики совершили более 230 обстрелов позиций сил АТО, неоднократно применив оружие, запрещенное "минскими соглашениями"

Об этом говорится в заявлении пресс-центр штаба АТО 7 апреля.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. Штаб АТО призывает главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы, вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести Воскресение Христово", - заявили в штабе.

Ранее заявление Трехсторонней контактной группы о Пасхальном перемирии поддержали лидеры стран нормандской четверки, в том числе и президент РФ.

По данным пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, за период с 30 марта до 2 апреля со стороны НЗФ ОРДЛО/РФ было зафиксировано 101 обстрел, из них 93 - прицельные.

"Пасхальное перемирие", которое поддержали лидеры стран "Нормандской четверки" длилось всего 10 минут ", - отметила Дарка Олифер.