Ryanair зайдет в Украину, несмотря на несогласованность с "Борисполем", - Омелян
7 апреля, 2018, 11:18
Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок
Об этом он заявил в комментарии журналистам в пятницу, 6 апреля, передает Укринформ.
По его словам, авиакомпания Ryanair точно полетит с Украины, а пассажиры, которые уже приобрели билеты, смогут воспользоваться услугами авиакомпании.
"Я искренне надеюсь, что президент или министр инфраструктуры не будет заниматься вопросами выдачи слотов, но я не имею никаких сомнений, что Ryanair полетит, и те, кто планировал купить билеты, воспользуются услугами этой авиакомпании", - отметил Омелян.
Он отметил, что для решения таких вопросов в аэропорту "Борисполь" работает команда профессионалов.
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- Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
- Впоследствии аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair.
- Известно, что компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу.
- Также авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать 250 местных IT-специалистов.
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