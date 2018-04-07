Ryanair зайдет в Украину, несмотря на несогласованность с "Борисполем", - Омелян

7 апреля, 2018, 11:18

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок

Об этом он заявил в комментарии журналистам в пятницу, 6 апреля, передает Укринформ.

По его словам, авиакомпания Ryanair точно полетит с Украины, а пассажиры, которые уже приобрели билеты, смогут воспользоваться услугами авиакомпании.

"Я искренне надеюсь, что президент или министр инфраструктуры не будет заниматься вопросами выдачи слотов, но я не имею никаких сомнений, что Ryanair полетит, и те, кто планировал купить билеты, воспользуются услугами этой авиакомпании", - отметил Омелян.

Он отметил, что для решения таких вопросов в аэропорту "Борисполь" работает команда профессионалов.

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