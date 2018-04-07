Россияне и наемники применили пулеметы, противотанковый ракетный комплекс и снайперский огонь. Есть раненый с украинской стороны

7 апреля, 2018, 21:00

Режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается

От начала суток противник совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов, отмечается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 субботы, 7 апреля 2018 года.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутова. Кроме того, противотанковый ракетный комплекс оккупанты применили в районе Талаковки, а неподалеку Широкина, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.

"В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение. Наш воин доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.