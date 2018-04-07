"Шахтер" в гостях победил "Верес"

7 апреля, 2018, 17:10

Подопечные Паулу Фонсеки уверенно разобрались с ривненчанами

Обзор матча приводит Футбол24.

Первый тайм прошел при полном преимуществе "Шахтера", который перманентно владел мячом и лениво создавал моменты. Было заметно, что команда играет в полноги, однако "Верес" не справлялся и с этим. Гости настолько уверенно себя чувствовали, что Ракицкий на 16-й минуте спокойно пошел в обыграш и пробил в штангу. Ривненчане отвечали перспективными контратаками, которые постоянно проваливал Кулиш.

Именно после одной из них "Шахтер" вышел вперед. На 24-й минуте Кулиш поддержал атаку, вошел в штрафную и пробил с острого угла по воротам. Пятов парировал удар, "горняки" сразу же пошли в контру, в результате которой Тайсон оторвался от защитников и расстрелял ворота Бандуры - 1:0. После этого "Шахтер" мог удвоить преимущество, но великолепная игра Бандуры сохранила интригу на второй тайм.

Он прошел гораздо лучше для "Вереса". Уже на 48-й минуте Руслан Степанюк выходил один на один с Пятовым, но не смог его пробить. Ривненчане высоко прессинговали и выбегали в очень опасные контратаки - это было настолько эффективно, что в начале 70-х минут "Верес" перехватил инициативу и прижал "Шахтер" к его воротам! Именно в этот момент хозяева были ближе всего к голу - на 70-й минуте Руслан Степанюк сначала едва не попал в ворота, перебросив Пятова, а затем нанес опасный удар прямой - Андрей парировал.

"Шахтер" не стал с этим мириться, и, в конце концов, после быстрой атаки заработал опасный угловой на 77-й минуте. Хочолава при подаче успел оторваться от Кулиша, который провалил игру, и расстрелял ворота Бандуры - 2:0. Комментаторы матча заявили, что это конец, однако на 81-й минуте Западня мог сократить отставание - его удар по пустым воротам успел заблокировать Ракицкий. Вот после этого у "Вереса" точно все расклеилось, и "Шахтер" довел матч до победы.

"Таким образом, "Шахтер" набирает 63 очка и сохраняет комфортный отрыв от "Динамо". "Верес", в свою очередь, остается на пятой строчке с 33 очками", - отмечается в сообщении.

Чемпионат Украины, 26 тур

"Верес" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 78