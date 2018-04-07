"Динамо" разгромило "Зарю" в чемпионате Украины
Об этом пишет Футбол 24.
"Динамо" вышло вперед на 13 минуте - Бурда на дальней штанге замкнул подачу Цыганкова с углового. Опасность у ворот Лунина и в дальнейшем возникала главным образом после подач с флангов и стандартов.
Отчетный матч ознаменовался частыми попаданиям в каркас ворот. До перерыва со стандартов Громов "выстрелил" в крестовину, а Цыганков проверил на прочность перекладину. На старте второго тайма хозяева еще дважды пробили в штангу. В одном из таких эпизодов после удара Гармаша Вербич в касание отправил мяч в сетку и удвоил преимущество "Динамо".
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Еще через несколько минут "бело-синие" довели счет до разгромного, когда ошибка Кочергина привела к выходу Беседина один на один с вратарем - Лунин дуэль проиграл. "Заря" получила шанс вернуться в игру, но Фаупала не реализовал пенальти. Зато Цыганков на 88 минуте установил итоговый счет - 4:0.
Украина. УПЛ, 26 тур
"Динамо" - "Заря" - 4:0
Голы: Бурда, 13, Вербіч, 51, Бєсєдін, 54, Цыганков, 86
Нереализованный пенальти: Фаупала, 68
- Напомним, 1 апреля "Шахтер" уверенно разобрался с "Зарей" в 25 туре УПЛ.
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