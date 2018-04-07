Псевдоминера столичной станции метро приговорили к 3 годам
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, мужчина сообщил о "минировании", находясь навеселе.
Во время обследования станции метро вход и выход пассажиров ограничили, правоохранители эвакуировали около 100 человек. Никаких опасных предметов в ходе проверки обнаружено не было, напомнили в полиции.
Полицейские установили личность "минера" и задержали его дома. Незадолго до анонимного звонка 24-летний житель Киевской области уже был в полицейском участке, где на него составили админпротокол за совершение насилия в семье. По словам злоумышленника, сообщение о взрывчатке он сделал из хулиганских побуждений.
Мужчину осудили по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.
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