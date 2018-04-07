Перед гастролями в Голландии оперу "Иов" представили в Киеве

7 апреля, 2018, 21:16

Украинская опера-реквием "Иов" станет хедлайнером "Роттердамских оперных дней"

Это один из крупнейших фестов в Нидерландах, передает Еспресо.TV.

Необычную оперу перед дальними гастролями представили киевской публике.

Ее демонстрируют уже в четвертый раз, и впервые на большой сцене - в Национальном театре оперы и балета.

Это произведение написано в синтетическом жанре. В нем соединяются опера, реквием и оратория.

"В каждом случае мы добавляем новую експресссию", - пояснил один из авторов оперы, композитор Роман Григорьев.