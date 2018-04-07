Неправильно парковаться в Киеве скоро будет "очень дорого", - Кличко
Об этом в эфире радио "НВ" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Относительно парковок ... автомобили стоят где угодно – на тротуарах, на улице, недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", – отметил Кличко и напомнил, что сейчас городская власть не может штрафовать таких нарушителей.
Кличко напомнил, что президент Украины подписал закон в сфере парковки транспортных средств и в течение следующих 5 месяцев он вступит в законную силу, поэтому столичная власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей.
"Единственное могу пообещать недобросовестным водителям – авто бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти эвакуировать авто и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными", – подчеркнул мэр.
Он добавил, что забрать авто со штрафплощадки также "обойдется недешево".
- Отметим, в конце марта 2018 года Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования сферы парковки транспортных средств", принятый Верховной Радой 21 декабря прошлого года. Документ вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.
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