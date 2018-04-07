Неправильно парковаться в Киеве скоро будет "очень дорого", - Кличко

7 апреля, 2018, 10:14

Власти Киева получат полномочия штрафовать водителей и эвакуировать авто, которые оставили в местах, где парковка запрещена, а оставлять авто под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого

Об этом в эфире радио "НВ" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Относительно парковок ... автомобили стоят где угодно – на тротуарах, на улице, недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", – отметил Кличко и напомнил, что сейчас городская власть не может штрафовать таких нарушителей.

Кличко напомнил, что президент Украины подписал закон в сфере парковки транспортных средств и в течение следующих 5 месяцев он вступит в законную силу, поэтому столичная власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

"Единственное могу пообещать недобросовестным водителям – авто бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти эвакуировать авто и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что забрать авто со штрафплощадки также "обойдется недешево".