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Стало известно о личности того, кто въехал микроавтобусом на летнюю террасу ресторана в Мюнстере


фото: faz.net
В наезде на посетителей кафе в Мюнстере подозревают гражданина Германии с психическими отклонениями

У полиции нет данных о его связях с террористами, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Сейчас в доме единственного подозреваемого в совершении этого преступления проходит обыск.

Со ссылкой на источники в полиции, издание утверждает, что нападение совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями - Йенс Г., 1969 года рождения.

При этом о теракте исламистов не говорится.

 

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