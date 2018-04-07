Стало известно о личности того, кто въехал микроавтобусом на летнюю террасу ресторана в Мюнстере
7 апреля, 2018, 22:58
В наезде на посетителей кафе в Мюнстере подозревают гражданина Германии с психическими отклонениями
У полиции нет данных о его связях с террористами, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Сейчас в доме единственного подозреваемого в совершении этого преступления проходит обыск.
Со ссылкой на источники в полиции, издание утверждает, что нападение совершил гражданин ФРГ с психическими отклонениями - Йенс Г., 1969 года рождения.
При этом о теракте исламистов не говорится.
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