Насилие на Майдане спровоцировал не Бубенчик, а Янукович, - политолог
Об этом вечером в субботу, 7 апреля 2018 года, заявил политолог Дмитрий Потехин в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV.
По его мнению, первопричиной кровопролития зимой 2013-2014 гг. стала "узурпация власти" со стороны Януковича и его команды, имевшая место еще в 2010 году.
При этом Бубенчик пытался своим способом противодействовать "преступлениям", совершеннім Януковичем, то есть незаконному получению и удержанию полномочий главы государств.
Вместе с тем, Потехин добавил, что не одобряет подобных методов борьбы.
Что же касается тезиса о том, что действующий президент Петр Порошенко и другие первые лица государства якобы пришли к власти за счет Бубенчика, то ее политолог считает не верной, поскольку Порошенко и других, в отличие от Януковича выбирал народ Украины, то есть свои полномочия они получили законным (легитимным) образом. Тогда как мнение о нынешней властной верхушке Украины как о якобы узурпаторах, которые на крови пришли в высокие кабинеты, распространяет Путин и российская пропаганда, чтобы оправдать действия Януковича и действия российской армии в Крыму и на Донбассе, добавил Потехин.
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