На Пасху в зоне АТО упростили переход линии разграничения

7 апреля, 2018, 16:48

На период Пасхальных праздников для жителей населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, упрощен режим пересечения линии разграничения - где позволяет оперативная ситуация

Об этом в субботу, 7 апреля 2018 года, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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“На период Пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года”, - говорится в сообщении.

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Указано, что таким образом жители прифронтовых сел могут пересекать в упрощенном режиме условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающим на неподконтрольной территории Украины.

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“Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные нужды во время Пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины”, - уточнили в штабе.