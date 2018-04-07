На Французской весне в Киеве открылась выставка фотографий и картин под названием "Инверсии"

7 апреля, 2018, 09:12

В рамках фестиваля "Французская весна" в Киеве открылась выставка фотографий и картин, которая имеет название "Инверсии"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Произведения искусства имеют один сюжет, но в двух разных авторов, произведения которых выступают в одних и тех же композициях, но в ярко контрастных методах.

Филипп Бертран - французский фотограф, не оставляет камеру с самого детства. Многие из экспонированных фотографий в этом проекте - черно-белые. Это сознательное решение вернуться к тому, что считается "истинной" фотографией для некоторых, и позволяет автору показать разные проявления повседневности, играя с тенями. Через монохромный стиль Бертран проговаривает слышно и ностальгически, хотя некоторые фотографии не лишены легкого юмора. Часто спонтанно увлекательные интуитивные кадры являются особым жестом фотографа, который много путешествует.

Николай Белоус родился в Украине, художник выделяется новым методом, который он сам изобрел, вдохновленный баухаузской школой, гармонизируя цвета с помощью базового тона и тонкого наслаивания ярких цветов, с использованием принципа комплементарности или грамотно нарушая его.

Постмедійний художник часто апропріює композиции из известных фильмов или классических произведений искусства, придавая им совершенно другое значение.

Произведения двух художников, которые не знали друг друга, оба с совершенно разными художественными дисциплинами и вкусами, сознательно столкнулись в пространстве ЦЕХ галеристом Александром Щелущенком, где фотографии Бертрана и их расписанные реплики Белоусом экспонируются вместе. Несмотря на то, что можно увидеть похожие композиции или фрагменты, это совершенно разные произведения и по форме, и по содержанию. Отличаются не только названия, но и меняются смыслы - художественные работы становятся максимально контрастными по отношению друг к другу из-за различных методов творческого выражения.

Этот проект направлен на эксперимент, рассматривает значение первичности и вторичности Авторства в искусстве. Подвергается сомнению понятие оригинальности в современном контексте, как комментарий до предполагаемого противостояния, которое продолжается в течение веков между фотографией и живописью. Путем объединения произведений именно этих двух художников, получается ряд навсегда связанных образов.

Выставка продлится с 06.04.2018 по 01.06.2018.

Контактный телефон: +380 63 131 94 81.

Электронная почта: zeh.gallery@gmail.com.

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