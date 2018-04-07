На дне рождения архиепископа РПЦ в Москве священники с игуменьями пели "Мурку"

7 апреля, 2018, 22:23

Архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому Молдавской митрополии РПЦ Савве во время церковного застолья в большой трапезной московского храма спел “Мурку” его личный секретарь архимандрит Венедикт (Цирков)

Об этом в своем блоге в ЖЖ написал диакон Андрей Кураев.

“Глава застолья - архиепископ Савва. Большой любитель юных суворовцев, изгнанный за это Алексием и возвращенній и пожалованній Кириллом”, – сообщил Кураев, добавив видео.

При этом Савва, уточняет он, "кормится" из храма в Москве, а не в Молдове.

“Но служит Цирков в Москве. В храме Троеручица на Каширском шоссе. Это кормушка для Саввы – его “подворье”. И действие происходит отнюдь не в Молдове, а именно в “большой трапезной” этого московского храма. Это патриаршее подворье!” - пояснил Кураев.

Банкет проходил в большой трапезной московского храма РПЦ в честь иконы Божией Матери “Троеручица”

“Не думаю, что священникам или игуменьям, сидящим на краю, нравится слышать такое. Но они не смеют ни выйти, ни осадить вульгарного певуна – владыке же нравится. Но нет, это не “дно”. Дно - это тосты за товарища Сталина, провозглашающиеся на таких же церковных застольях. Мне уже приходилось это видеть", - добавил Кураев.