Климкин оценил перспективы встречи глав МИД "Нормандской четверки"

7 апреля, 2018, 07:52

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча Нормандского формата пройдет в ближайшее время, если в ее повестку дня будут включены вопросы безопасности, освобождения заложников и миротворческой миссии на Донбассе

"Я сказал своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня Нормандской встречи - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем", - заявил Климкин.

Вскоре Климкин проведет встречу или телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии, передает Интерфакс-Украина.

"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", - заявил министр.