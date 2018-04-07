Климкин оценил перспективы встречи глав МИД "Нормандской четверки"
7 апреля, 2018, 07:52
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча Нормандского формата пройдет в ближайшее время, если в ее повестку дня будут включены вопросы безопасности, освобождения заложников и миротворческой миссии на Донбассе
"Я сказал своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня Нормандской встречи - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем", - заявил Климкин.
Вскоре Климкин проведет встречу или телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии, передает Интерфакс-Украина.
"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", - заявил министр.
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