Грузовик въехал в толпу людей в немецком Мюнстере
7 апреля, 2018, 18:09
В ФРГ грузовой автомобиль въехал в толпу людей
Этот трагический случай произошел в городе Мюнстер, передает ВВС.
"Местные полицейские подтвердили, что есть смертельные случаи и травмы, но, сколько их, они не сказали", - отмечается в сообщении.
Они попросили местных жителей держаться подальше от этого района.
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