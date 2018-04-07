 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Грузовик въехал в толпу людей в немецком Мюнстере

В ФРГ грузовой автомобиль въехал в толпу людей

Этот трагический случай произошел в городе Мюнстер, передает ВВС.

"Местные полицейские подтвердили, что есть смертельные случаи и травмы, но, сколько их, они не сказали", - отмечается в сообщении.

Они попросили местных жителей держаться подальше от этого района.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2018 суббота

больше новостей

7 апреля, 2018 суббота

6 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать