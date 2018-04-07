Грузовик въехал в толпу людей в немецком Мюнстере

7 апреля, 2018, 18:09

В ФРГ грузовой автомобиль въехал в толпу людей

Этот трагический случай произошел в городе Мюнстер, передает ВВС.

"Местные полицейские подтвердили, что есть смертельные случаи и травмы, но, сколько их, они не сказали", - отмечается в сообщении.

Они попросили местных жителей держаться подальше от этого района.