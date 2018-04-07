Цукерберг объяснил, каким образом улучшит защищенность Facebook от политиков
Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг, передает Радио Свобода.
Цукерберг отметил, что после обнаружения вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Facebook ввел новые инструменты защиты, которые помогли удалить десятки тысяч фейковых аккаунтов. Теперь компания намерена сделать еще два “больших шага”.
“Отныне каждый рекламодатель, который хочет размещать политические объявления, должен быть верифицирован. Для этого рекламодатели должны подтвердить свою личность и местонахождение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят размещать политические объявления. Мы также обозначим их, и рекламодатели вынуждены будут показать, кто оплатил объявление. Мы вводим это в США и распространим на остальной мир в ближайшие месяцы”, - отметил он.
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Он добавил, что для “большей прозрачности политических объявлений” Facebook создает инструмент, который дает возможность видеть всю рекламу, размещенную на странице.
Сейчас сервис тестируется в Канаде. Цукерберг ожидает, что глобально его начнут использовать летом.
Основатель социальной сети отметил, что также создается архив для поиска старых политических объявлений.
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Цукерберг заявил, что второе нововведение - проверка модераторов больших страниц.
“Это усложнит модерацию страниц с помощью фейковых аккаунтов или распространение таким образом дезинформации или противоречивого контента”, - считает глава компании.
Он заявил, что Facebook наймет тысячи людей для поддержки нововведений.
“Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, которые пытаются играть с системой. Однако им будет гораздо труднее сделать то, что сделали русские во время выборов в 2016 году, и использовать фейковые аккаунты и страницы для распространения рекламы”, - отметил Цукерберг.
- Напомним, после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа, разразился настоящий международный скандал.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку", на исправление которой уйдут годы.
- Вместе с тем, из-за этого скандала он не собирается идти в отставку или увольнять работников.
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