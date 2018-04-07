Боевики ранили женщину на блок-посту "Оленивка"
Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.
По информации местных жителей 6 апреля 2018 года в так называемой "ДНР", а именно в районе населенного пункта Новоазовск представители незаконных вооруженных формирований "МГБ" задержали местных т.н. пограничников, которые были замешаны в коррупционных схемах на ППр "Новоазовск" (взяточничество).
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"Сегодня (7 апреля, - ред.) группа "МГБ" приехала на блок-пост "Оленивка" с целью отработки по другим представителям т.н. правоохранителей. В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
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Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние уточняется.
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При этом данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются подать как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление.
"Впрочем, учитывая удаленность блок-поста от позиций ВСУ, понятно, что огонь велся именно представителями НВФ", - подчеркнул Слободян.
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- Как уже сообщалось, от обстрелов оккупантов на Донбассе за почти год погибли 32 мирных жителя.
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